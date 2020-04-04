فرج عامر: نتواصل مع المصريين في الصين.. والاطمئنان على العالقين عبر الفيديو كونفرانس قريبًا

كتب- أحمد علي:

قال المهندس فرج عامر، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية- الصينية، اليوم السبت، إن هناك تواصلًا مع المصريين العالقين في الصين، مشيرًا إلى أن ملف المصريين العالقين في الخارج يمثل أولوية كبيرة أمام الحكومة، فضلًا عن الجهود التي تبذلها وزارة الهجرة يوميًّا بالتنسيق مع السفارات المصرية؛ لتقديم تقريرها باستمرار عن حالة المصريين والاطمئنان على صحتهم، والمعاملة التي يلقونها في هذا الدول، في ظل تفشِّي فيروس كورونا.

وكشف عامر، في بيان لها، عن أنه في القريب العاجل ستتم الاستفادة من الفيديو كونفرانس في التواصل المباشر من المصريين العالقين في الخارج؛ للاطمئنان على صحتهم، ومباشرة احتياجاتهم وسد متطلباتهم، والتأكد من أنهم يلقون معاملة تليق بهم كمصريين، وبحث المشكلات التي تواجههم والعمل على تذليلها؛ لا سيما في ظل حالة التوتر التي يشهدها كثير من الدول بسبب تفشِّي الفيروس المستجد.

وأوضح رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية- الصينية أن الفيديو كونفرانس سيكون وسيلة جيدة للتواصل مع المصريين في الخارج، والتباحث حول تداعيات الفترة الحالية، والاطمئنان على أُسرهم؛ لا سيما أن المصريين في الخارج عددهم كبير ويحتاجون إلى رعاية.