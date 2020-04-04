مجلس الوزراء يعلن بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان

كتب محمد غايات

أعلن مجلس الوزراء، بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان جهد 220 ك.ف، أمس الجمعة، تلبية لرغبة الجانب السوداني.

وبحسب بيان الحكومة يأتي ذلك في إطار استراتيجية جمهورية مصر العربية لجعل مصر محورا إقليميا لتبادل الطاقة.

وبحسب البيان: سبق أن تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائى لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصرى حوالى 100 كم، وبالجانب السودانى حوالى 70 كم.

وأشار مجلس الوزراء إلى أنه طبقا لما هو مخطط فإن المرحلة التي بدأت حيز التنفيذ الفعلى، أمس، هي المرحلة الأولى من الربط والتى تهدف إلى إمداد الجانب السوداني بقدرات على مدار الساعة تصل إلى 70 ميجاوات، وذلك لحين استكمال تركيب بعض الأجهزة اللازمة بمحطات الجانب السوداني والجاري التنسيق بشأنها حاليا بين الجانبين المصرى والسوداني، وبإنهاء هذه الأعمال تأتى المرحلة الثانية من الربط، والتي تستهدف إمداد السودان الشقيق بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات.

وفي هذا السياق، فإن جمهورية مصر العربية تؤكد دوما على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين شعبي وادي النيل.