يمكن تخفيف الملابس.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة (الحرارة 40 في هذه المنطقة)

كتب - محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجه من ارتفاع درجات الحرارة، بدأت أمس الجمعة، وتستمر حتى غد الأحد، لافتة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة على المعدل الطبيعي بقيم تتراوح بين 6 و7 درجات مئوية.

وأضافت "شاكر" في تصريحات لـ"مصراوي" أن طقس اليوم السبت يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة؛ حيث تسجل القاهرة 35 درجة مئوية، بينما تنخفض غدا الأحد، وتسجل 31 درجة، وارتفاع درجات الحرارة يصاحبه نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد وبعض المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.

وتابعت: "هذه الموجة الحارة بسبب منخفض خماسيني صحراوي قادم من ليبيا يؤثر على البلاد برياح جنوبية غربية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تنتهي تلك الموجة يوم الاثنين المقبل، وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية المعتادة في هذا الوقت من العام".

وأوضحت أن درجات الحرارة على جنوب الصعيد تتراوح بين 38 و40 درجة، ويمكن تخفف الملابس بشكل تدريجي، لكن بحذر شديد، لتجنب نزلات البرد.