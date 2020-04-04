الحكومة ترد رسميا على أنباء إقامة صلاة الجمعة بالمساجد الأسبوع المقبل

كتب - محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن قرار وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل - غير صحيح.

ووفق بيان صحفي، صباح السبت، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، ونفت بدورها تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل، مُشددةً على أن قرار تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد قائم ولم يتم إلغاؤه لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، مُشيرةً إلى أن الحفاظ على النفس البشرية من أهم مقاصد الشريعة، وأن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع هو مطلب شرعي مخالفته معصية وتستحق المحاسبة والمساءلة.