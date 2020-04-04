البيئة: التفتيش على 93 مستشفى ومركزًا خلال 48 ساعة

كتب- محمد نصار:

شن قطاع الفروع والإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، عددًا من الحملات التفتيشية على 93 مستشفى ومركزًا ومعملًا طبيًا خلال الـ48 ساعة الماضية للتأكد من اتباعها للإشتراطات البيئية السليمة الخاصة بتداول النفايات الطبية والمخلفات الخطرة والتخلص منها بشكل آمن.

ويكثف جهاز إدارة وتنظيم المخلفات أعماله للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث الناتج عن تلك المقالب، حيث قامت محاور التفتيش اليومى بالمرور على مقالب كل من (القطامية - الوفاء والأمل - الطوب الرملي – شبرامنت)، وتبين استقرار الأوضاع بهم واتباع عمليات التغطية بشكل سليم.

كما تتابع وحدة الرصد والمتابعة بجهاز إدارة وتنظيم المخلفات بوزارة البيئة، الأوضاع بعدد من أحياء المنطقة الشمالية والجنوبية بالقاهرة (حي مصر الجديدة - حي المعادي - حي طرة)، وذلك للتأكد من أعمال رفع المخلفات أولاً بأول من الشوارع.

وتم رصد عدد من النقاط وإبلاغ الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لإزالة النقاط المرصودة.

كما تمكنت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، من رفع ما يقرب من 6926 طنًا مخلفات بمحافظات (كفر الشيخ - أسيوط - قنا - الغربية)، والتخلص الآمن منها وذلك ضمن جهود الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وتم توعية عمال النظافة بضرورة استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات وتعريفهم بطرق استخدامها خاصة في تطهير الحاويات والمعدات وسبل التعامل مع مخلفات الوقاية من كمامات ونظارات حماية وقفازات.

وأهابت وزارة البيئة، بالمواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءت التي أقرها رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار الفيروس، والالتزام بالتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة الخاصة بطرق الوقاية من الفيروس مع ضرورة الاهتمام بعدم إلقاء مخلفات الوقاية من قفازات وكمامات بالشوارع والأماكن العامة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.