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بسبب بناء الكباري.. مياه القاهرة: قطع الخدمة 12 ساعة عن 7 مناطق غدًا

10:53 ص السبت 04 أبريل 2020
بسبب بناء الكباري.. مياه القاهرة: قطع الخدمة 12 ساعة عن 7 مناطق غدًا

قطع مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة إنه نظرًا لأعمال الحفر للكباري بشارع ابن الحكم بالمطرية، ستقطع المياه عن مناطق (العزب بمسطرد – أرض الجولف – تريومف – شارع عثمان بن عفان – شارع نخلة المطيعي – منطقة ألماظة – قاعدة ألماظة العسكرية - مستشفى الجلاء العسكري).

وأضافت الشركة، في بيان، اليوم السبت، أن قطع الخدمة سيكون اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غدِ الأحد وحتى الساعة العاشرة مساءً نفس اليوم. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع المياه مياه الشرب أعمال الحفر المطرية

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