بيان عاجل يطالب الحكومة بتعقيم العشوائيات ضد كورونا

كتب - أحمد علي:

وجه الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا للحكومة، بشأن تجاهل عمليات التعقيم والتطهير للمناطق العشوائية في ظل مواجهة الدولة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

واستشهد غطاس، في بيانه العاجل، بمنطقة عزبة الهجانة والتبة و4 ونص والتي يوجد بهما قرابة 3 ملايين مواطن ولم تشهد شوارعها وأبنيتها أي تعقيم أو تطهير.

وأشار النائب إلى أن هذه المناطق تعاني غياب رعاية صحية حقيقية، حيث لا يوجد على سبيل المثال أي مستشفى حكومي.

وأكد سمير غطاس أن المناطق العشوائية هي الأولى بالرعاية والتحصين ضد العدوى، ولاسيما أن هذه المناطق الأكثر احتياجًا يجب أن تنال اهتماما فوريا من الحكومة.

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