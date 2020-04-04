أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بيان عاجل يطالب الحكومة بتعقيم العشوائيات ضد كورونا

10:46 ص السبت 04 أبريل 2020
بيان عاجل يطالب الحكومة بتعقيم العشوائيات ضد كورونا

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

وجه الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا للحكومة، بشأن تجاهل عمليات التعقيم والتطهير للمناطق العشوائية في ظل مواجهة الدولة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

واستشهد غطاس، في بيانه العاجل، بمنطقة عزبة الهجانة والتبة و4 ونص والتي يوجد بهما قرابة 3 ملايين مواطن ولم تشهد شوارعها وأبنيتها أي تعقيم أو تطهير.

وأشار النائب إلى أن هذه المناطق تعاني غياب رعاية صحية حقيقية، حيث لا يوجد على سبيل المثال أي مستشفى حكومي.

وأكد سمير غطاس أن المناطق العشوائية هي الأولى بالرعاية والتحصين ضد العدوى، ولاسيما أن هذه المناطق الأكثر احتياجًا يجب أن تنال اهتماما فوريا من الحكومة.

مجلس النواب تعقيم العشوائيات فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

بسبب بناء الكباري.. مياه القاهرة: قطع الخدمة 12 ساعة عن 7 مناطق غدًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 985

    عدد المصابين

  • 216

    عدد المتعافين

  • 66

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1085989

    عدد المصابين

  • 227760

    عدد المتعافين

  • 58225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان رسمي.. الحكومة ترد على أنباء عودة الصلاة بالمساجد الأسبوع المقبل