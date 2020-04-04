شعراوي: تحويل 450 عاملًا بالمحليات للنيابة الإدارية.. ومهلة للمقصرين لتحسين الأداء

كتب - محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة استدعت، الأيام الماضية، مجموعة من رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بعدد من المحافظات التي وردت منها شكاوى لمواطنين بتدني مستوى النظافة ووجود تراكمات للقمامة والمخلفات وعدم التجاوب مع شكواهم للأجهزة المحلية.

وقال شعراوي إنه تم إعطاء القيادات المحلية مهلة للارتقاء بالأداء وتلافي بعض الملاحظات التي وردت في شكاوى المواطنين وتحسين مستوى النظافة وإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة في المناطق التي تلقت الوزارة منها شكاوى خاصة في بعض القرى، مع استمرار قيامهم بحملات للتطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة في تقييم ومتابعة أداء كل القيادات المحلية لتحسين الأداء بكافة المحافظات وتصعيد المتميزين منهم واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المقصرين في أداء الأعمال المطلوبة منهم على أكمل وجه وعلى رأسها التواصل مع المواطنين بصورة مستمرة وسرعة الاستماع لشكواهم والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.

وشدد شعراوي على أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لمتابعة أداء العاملين بالإدارة المحلية لرصد أي مخالفات أو تقصير في العمل، لافتًا إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية تحويل حوالي 450 من العاملين بالمحليات للنيابة الإدارية، بعد التقارير التي تلقتها الوزارة لوجود أخطاء وتقصير في العمل.