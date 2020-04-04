حدث ليلاً| معهد الأورام يكشف تفاصيل إصابة الأطباء بكورونا.. و"يوم أسود" في أمريكا

كتب - أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل إصابة 15 طبيب وممرض بكورونا

قال مدير المعهد القومي للأورام، الدكتور حاتم أبو القاسم، إن هناك بعض الأعراض للإصابة بفيروس كورونا المستجد ظهرت على ممرض منذ أسبوع مضى، وتم إجراء تحليل له وعزله طبياً، وأثبتت التحاليل إصابته بالفيروس، فتم عزل المخالطين له، وتم إجراء تحاليل لهم.

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مصر تقترب من الألف.. تصاعد وتيرة إصابات ووفيات كورونا اليومية (تفاعلي)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في مصر إلى 985 حالة إصابة مؤكدة.

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​​"الإصلاح الزراعي": ندرس استيراد 12 ألف رأس ماشية

قال مجدي الشراكي، رئيس جمعية الاستصلاح الزراعي، إنهم يدرسون استيراد 12 ألف عجل حي من الخارج، طبقًا للموصفات والاشتراطات التي وضعتها الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري.

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​​"كبار العلماء": الحجر الصحي وقت انتشار الأوبئة واجب شرعي

أكدت هيئة كبار العلماء، أن الحجر الصحي واجب متى انتشر الوباء ببلد أو عم البلاد، والأمر في ذلك مرجعه إلى أهل الاختصاص من الأطباء، ومؤسسات الدولة المختصة، ويجب على الجميع الاستجابة لكل التدابير التي تصدر عن الجهات الرسمية، وأولها الانعزال في المكان الذي تحدده السلطات المختصة في البلاد، منعا لانتشار الوباء.

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10 مقترحات برلمانية لتخفيف تداعيات "كورونا" على الاقتصاد

تقدم النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، بعدد من المقترحات لتخفيف تداعيات أزمة كورونا على القطاع الخاص، خاصة الصغير والمتوسط، سواء في القطاع الرسمي أو القطاع غير الرسمي، وحماية العمالة في هذه القطاعات منعًا للاستغناء عنهم أو تخفيض دخولهم في ظل ما يواجهه القطاع من مشكلات نتيجة تداعيات كورونا.

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يوم أسود في أمريكا.. 1480 وفاة في أسوأ حصيلة يومية

سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا في حصيلة الوفيات في يوم واحد، بعد وفاة 1480 شخصا بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وفقا لاحصاء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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"الصحة العالمية" تحذر من وفاة مزيد من الشباب بسبب فيروس كورونا

أكد مسؤولون من منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنهم يشهدون المزيد من حالات وفاة الشباب جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

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فقدان شخصين من عائلة كينيدي قبالة الساحل الأمريكي

أكد لاري هوجان حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية، في مؤتمر صحفي الجمعة، فقدان اثنين من أفراد عائلة كينيدي في أعقاب انقلاب قارب قبالة الساحل الأمريكي مساء الخميس.

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