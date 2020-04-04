أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

محافظ القاهرة: إرسال هدايا للأطفال الأيتام بمناسبة يوم اليتيم

02:28 ص السبت 04 أبريل 2020
محافظ القاهرة: إرسال هدايا للأطفال الأيتام بمناسبة يوم اليتيم

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

القاهرة - (أ ش أ): ​
وجه محافظ القاهرة خالد عبدالعال، تحية للأطفال في يوم اليتيم الذي يحل في الجمعة الأولى من شهر أبريل كل عام.

وأرجع محافظ القاهرة، إرجاء الاحتفال بيوم اليتيم، إلى الإلتزام بالاجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار المحافظ، إلى أن العاصمة ستحتفل بيوم اليتيم بعد غد الأحد بطريقة مختلفة حيث ستقوم المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن والجمعيات الأهلية بإرسال الهدايا للأطفال حتى دورهم حفاظًا على سلامتهم.

هذا المحتوى من

Asha
خالد عبدالعال القاهرة يوم اليتيم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 985

    عدد المصابين

  • 216

    عدد المتعافين

  • 66

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1085989

    عدد المصابين

  • 227760

    عدد المتعافين

  • 58225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تقترب من الألف.. تصاعد وتيرة إصابات ووفيات كورونا اليومية (تفاعلي)