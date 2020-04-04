​​رياح وأتربة و35 في القاهرة.. الأرصاد تكشف طقس السبت 4 أبريل (بيان بالدرجات)

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون، طقس السبت، بالقاهرة الكبرى حار نهارًا مائل للبرودة ليلاً والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، والوجه البحري حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا والرياح معتدلة.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا والرياح نشطة.

وسيكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطربًا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر نصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 20 35

شبين الكوم 21 35

طنطا 20 34

دمنهور 21 34

الإسكندرية 19 31

بلطيم 18 32

مطروح 20 32

السلوم 22 33

سيوة 22 37

بورسعيد 19 29

دمياط 19 30

الزقازيق 18 31

الاسماعيلية 13 36

السويس 20 36

العريش 18 30

رفح 17 29

رأس سدر 20 32

نخل 14 34

نويبع 21 33

طابا 19 30

كاترين 13 27

الطور 18 30

شرم الشيخ 23 32

الغردقة 23 31

مرسى علم 22 31

الفيوم 20 35

بنى سويف 20 36

المنيا 19 36

أسيوط 19 36

سوهاج 20 36

قنا 21 37

الأقصر 21 37

أسوان 23 38

أبوسمبل 23 38

الوادى الجديد 20 36

شلاتين 21 36

ابو رماد 21 36

حلايب 22 37

رأس حدربة 22 37