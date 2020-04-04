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أطباء النجيلة يؤدون صلاة الجنازة على أول وفاة بكورونا.. وتوصيلها لمقابر أسرتها

01:43 ص السبت 04 أبريل 2020
أطباء النجيلة يؤدون صلاة الجنازة على أول وفاة بكورونا.. وتوصيلها لمقابر أسرتها

أطباء النجيلة يؤدون صلاة الجنازة على أول وفاة بكور

كتب - أحمد جمعة:

أدى عدد من الأطقم الطبية بمستشفى النجيلة للعزل بمطروح، مساء الجمعة، صلاة الجنازة على السيدة المتوفية بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفى.

وهذه أول حالة وفاة بين المصابين بكورونا منذ تخصيص مستشفى النجيلة لاستقبال الحالات منذ نحو شهرين.

وقالت مصادر بالمستشفى لمصراوي، إنه جرى تنفيذ الإجراءات الوقائية أثناء الغسل والتكفين، ووضع الجثمان داخل كيس محكم الغلق، ثم في صندوق خشبي.

وأوضحت المصادر أنه تم التنسيق مع أسرة السيدة لإيصال الجثمان في سيارة إسعاف خاصة، مع وجود تأمين أمني حتى المدافن بالإسكندرية.

وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية مسؤولة بوزارة الصحة، إن السيدة دخلت المستشفى يوم 31 مارس الماضي، حاملة للفيروس، ولا تعاني من أي أعراض، وبصحة جيدة باستثناء مرضها بالسكري.

وكشفت المصادر الطبية بأن سبب الوفاة المباشر "سكتة قلبية"، وليس بسبب بفيروس كورونا المستجد.

مستشفى النجيلة للعزل صلاة الجنازة فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا الإجراءات الوقائية

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