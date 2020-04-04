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​​النواب يشكر القطاع الطبي: يقدم خدمة مستمرة لائقة دون كلل

02:30 ص السبت 04 أبريل 2020
​​النواب يشكر القطاع الطبي: يقدم خدمة مستمرة لائقة دون كلل

مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، متابعته ودعمه الكامل لما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية ووقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ومحاصرته.

وأعرب المجلس، عن ‏شكره وتقديره ومساندته ودعمه الكامل رئيسًا وأعضاء للقطاع الطبي المصري ‏وجميع القائمين عليه من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين، الذين يواصلون الليل بالنهار في عمل دؤوب دون كلل أو ‏ملل للقيام بخدمة طبية مستمرة ولائقة في ظل هذا الظرف الدقيق وهم بذلك يعتبرون خط الدفاع الأول في التصدي ومحاصرة هذا الوباء ‏الذي تخطى الحدود، فلم تسلم منه معظم الدول.‏

وأشاد مجلس النواب بإنصاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لهذه الفئة من أبناء مصر البررة الذين يتقدمون الصفوف مفتدين ‏الوطن بأرواحهم.‏

مجلس النواب علي عبدالعال فيروس كورونا القطاع الطبي إحنا أقوى من كورونا

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