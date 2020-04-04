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​وكيل البرلمان: الحكومة تؤكد ثوابت مهمة في مواجهة فيروس "كورونا"

01:30 ص السبت 04 أبريل 2020
​وكيل البرلمان: الحكومة تؤكد ثوابت مهمة في مواجهة فيروس "كورونا"

الدكتور صلاح حسب الله

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن هناك مجموعة من الحقائق والثوابت التاريخية والمهمة التي كشفت عنها مواجهة الدولة المصرية مع فيروس "كورونا"، في مقدمتها أن مصر أصبحت وبحق دولة مؤسسات وبكل ماتعنيه هذه الكلمة من معاني.

وأضاف حسب الله، في بيان الجمعة، أن الحقيقة الثانية كشف عنها رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الذي عقده خلال الساعات القليلة الماضية، من خلال القضايا المهمة التي استعرضها ويستحق عليها كل الشكر والاحترام وهذه الحقيقة تتمثل في ترسيخ مبدأ التخصص في المواجهة.

صلاح حسب الله مجلس النواب فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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