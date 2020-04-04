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​​"ضبط أداء الإعلام الرياضي" تدعو لدعم جهود الدولة ضد "كورونا"

01:00 ص السبت 04 أبريل 2020
​​"ضبط أداء الإعلام الرياضي" تدعو لدعم جهود الدولة ضد "كورونا"

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد

كتب- مصطفى علي:

عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس استعرضت فيه تقارير لجان الرصد لوسائل الإعلام المختلفة للبرامج والصفحات الرياضية المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية.

ودعت اللجنة كافة الصحفيين والإعلاميين والرياضيين إلى الاصطفاف مع كافة القوى في المجتمع لدعم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، في مواجهة أزمة فيروس كورونا، كما أشادت اللجنة بمبادرة الرياضيين لتقديم العون والمساعدة للمتضررين وناشدت وسائل الإعلام المختلفة دعم هذه المبادرة وإبرازها والعمل على توسيع نطاقها.

الإعلام الرياضي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الفيديو كونفرانس فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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