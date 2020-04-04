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​​"الإياتا" يقرر تأجيل اجتماعه السنوي بسبب فيروس كورونا

12:38 ص السبت 04 أبريل 2020
​​"الإياتا" يقرر تأجيل اجتماعه السنوي بسبب فيروس كورونا

ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي

كتب- محمد عبيد:

أعلن ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، تأجيل الاجتماع العام السادس والسبعين (AGM) والقمة العالمية للنقل الجوي، الذي كان من المقرر أن يتم يوم 22-23 يونيو المقبل في العاصمة الهولندية أمستردام، بسبب انتشار فيروس "كورونا المستجد".

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره "الإياتا" مساء اليوم الجمعة.

وأضاف ألكسندر: "سنلتقي كصناعة عندما يتم استعادة حرية السفر ويمكننا التركيز على الدور الحاسم للنقل الجوي في قيادة الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي من هذه الأزمة غير المسبوقة".

ألكسندر دي جونياك الاتحاد الدولي للنقل الجوي فيروس كورونا الإياتا

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