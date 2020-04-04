​​إصابة بـ"كورونا" في الكويت.. القوى العاملة تتلقى تقارير عاجلة ﻷحوال المصريين بالخارج

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.

يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية، لأحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

الإمارات

قالت حنان شاهين الملحق العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الحكومة الإماراتية قررت تمديد تصاريح الإقامات المنتهية من أول مارس لمدة 3 أشهر، تسهيلًا على المقيمين داخل الدولة واعفائهم من أي مخالفات.

وقررت احتساب الغرامات الإدارية على مخالفات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية لمدة 3 أشهر، ومنح ترخيص مؤقت لاستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في أعمال مكاتب العدل، وتمديد صلاحية الخدمات الحكومية لمدة 3 أشهر قابل للتمديد.

ودعت الخارجية الإماراتية كل من لديهم إقامات سارية ومتواجدين خارج البلاد التسجيل في خدمة (تواجدي للمقيمين) عبر مواقعها لتسهيل عودتهم إلى الإمارات العربية بأمان وسلامة في الحالات الطارئة.

وحددت الداخلية الإماراتية 3 آلاف درهم مخالفة الخروج من محل الإقامة الدائمة أو المؤقتة في أوقات الحظر، عدا الخروج للضرورة شراء احتياجات غذائية دوائية أو طوارئ صحية والفئات المستثناة بقرار من الحظر.

الكويت

وتلقى الوزير تقريرًا من أحمد إبراهيم المستشار العمالي بالكويت، أشار فيه إلى أن وزارة الصحة الكويتية سجلت حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا لمقيم من الجنسية المصرية، ضمن 25 حالك جديدة ليرتفع عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 342 حالة.

العراق

وفي تقرير من أحمد أبو عمر، الملحق العمالي ببغداد - العراق، كشف فيه عن عدم تسجيل أي إصابات لمصريين بالفيروس حتى الأن في حين سجلت وزارة الصحة العراقية 44 إصابة جديدة بنهاية يومس أمس، ترتفع الإصابات إلى 772 والوفيات إلى 54 حالة وفاة وحالات الشفاء إلى 202 حالة.

الأردن

وأكد طلعت السيد المستشار العمالي بالأردن، عدم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس لمواطنين مصريين، وذلك بعد أن سجلت 21 إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات الكلي 299 حالة، وشفاء 9 حالات جديدة، بإجمالي 45 حالة تم شفاءها.