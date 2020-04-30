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الكنيسة الكاثوليكية تنعى شهداء سيناء.. وتؤكد دعمها لمؤسسات الدولة

11:59 م الخميس 30 أبريل 2020
الكنيسة الكاثوليكية تنعى شهداء سيناء.. وتؤكد دعمها لمؤسسات الدولة

الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك

كتب - مصطفى علي:

أدانت الكنيسة الكاثوليكية مصر، وعلى رأسها صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، ونتج عنه ستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكدت الكنيسة في بيان لها، التضامن الكامل مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة هذا الإرهاب الخبيث، وتقدمت بخالص العزاء لأسر شهداء الواجب الوطني، داعية أن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت الكنيسة الكاثوليكية، أن هذا العمل يتنافى مع كل الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية، فلنصلي جميعا كي يحمي الرب مصر وأبنائها".

كان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن قبل قليل، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

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