الوطنية للصحافة ناعية شهداء بئر العبد: أعلام الوطن خفاقة بفضل رجال أشداء
كتب - مصطفى علي:
نعت الهيئة الوطنية للصحافة، شهداء الوطن الأبرار الذين استهدفتهم اليوم قوي الشر والأيادي الغادرة جنوب مدينة بئر العبد، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وأكدت الهيئة في بيان لها الخميس، أن هذا الوطن ستظل أعلامه مرفوعه ورايته خفاقة فى السماء، بفضل رجال أشداء عاهدوا الله أن يطهروا ثراه الطيب من دنس الإرهاب، داعين المولي عز وجل أن يسدد خطاهم ويحفظهم.
كان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن قبل قليل، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.
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