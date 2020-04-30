أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الوطنية للصحافة ناعية شهداء بئر العبد: أعلام الوطن خفاقة بفضل رجال أشداء

11:46 م الخميس 30 أبريل 2020
الوطنية للصحافة ناعية شهداء بئر العبد: أعلام الوطن خفاقة بفضل رجال أشداء

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب - مصطفى علي:

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، شهداء الوطن الأبرار الذين استهدفتهم اليوم قوي الشر والأيادي الغادرة جنوب مدينة بئر العبد، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت الهيئة في بيان لها الخميس، أن هذا الوطن ستظل أعلامه مرفوعه ورايته خفاقة فى السماء، بفضل رجال أشداء عاهدوا الله أن يطهروا ثراه الطيب من دنس الإرهاب، داعين المولي عز وجل أن يسدد خطاهم ويحفظهم.

كان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن قبل قليل، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

اقرأ أيضا:

استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود في انفجار شمال سيناء

الهيئة الوطنية للصحافة القوات المسلحة الأرهاب سيناء مدينة بئر العبد

الخبر التالى:

"الزراعة": ضبط أكثر من 143 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5268

    عدد المصابين

  • 1335

    عدد المتعافين

  • 380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3189017

    عدد المصابين

  • 971599

    عدد المتعافين

  • 227247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية تقرر تقديم موعد صرف مرتبات مايو بمناسبة عيد الفطر