رئيس مجلس النواب عن مرتكبي حادث سيناء: الأديان منهم براء

كتب - أحمد علي:

علق الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على استشهاد عدد من أبناء القوات المسلحة ببئر العبد قائلا:"حتى نعرف الإرهابيين على حقيقتهم، نجد أنه في هذا الشهر الفضيل، و في الوقت الذي يسعى فيه كل المخلصين في العالم إلى إنقاذ البشرية من الوباء الذي يعم رجاء الأرض، نجد هذه الحفنة من الأشرار لا يعنيها إلا سفك دماء الأبرياء باسم الدين، والأديان جميعها من ذلك براء".

وكان مجلس النواب أدان في بيان صحفي، الحادث الإرهابي الذي استهدف مدرعة لقواتنا المسلحة ببئر العبد بشمال سيناء.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة قبل قليل، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

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