أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

رئيس مجلس النواب عن مرتكبي حادث سيناء: الأديان منهم براء

11:02 م الخميس 30 أبريل 2020
رئيس مجلس النواب عن مرتكبي حادث سيناء: الأديان منهم براء

الدكتور علي عبدالعال

كتب - أحمد علي:

علق الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على استشهاد عدد من أبناء القوات المسلحة ببئر العبد قائلا:"حتى نعرف الإرهابيين على حقيقتهم، نجد أنه في هذا الشهر الفضيل، و في الوقت الذي يسعى فيه كل المخلصين في العالم إلى إنقاذ البشرية من الوباء الذي يعم رجاء الأرض، نجد هذه الحفنة من الأشرار لا يعنيها إلا سفك دماء الأبرياء باسم الدين، والأديان جميعها من ذلك براء".

وكان مجلس النواب أدان في بيان صحفي، الحادث الإرهابي الذي استهدف مدرعة لقواتنا المسلحة ببئر العبد بشمال سيناء.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة قبل قليل، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

اقرأ أيضا:

استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود في انفجار شمال سيناء

على عبدالعال حادث سيناء مجلس النواب الإرهاب

الخبر التالى:

الأعلى للإعلام ينعى شهداء الوطن أبطال حادث بئر العبد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5268

    عدد المصابين

  • 1335

    عدد المتعافين

  • 380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3189017

    عدد المصابين

  • 971599

    عدد المتعافين

  • 227247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية تقرر تقديم موعد صرف مرتبات مايو بمناسبة عيد الفطر