وزير الأوقاف ينعى شهداء القوات المسلحة: هناك مليون منسي مدربين على التضحية

كتب - محمود مصطفى:

أدان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة بعبوة ناسفة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

ونعى وزير الأوقاف، شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن والحفاظ على أمنه وأمانه، سائلًا الله (عز وجل) لهم جميعا واسع الرحمة والمغفرة.

وأكد أن الوقوف بجانب الجيش والشرطة واجب الوقت، ودعا إلى ضرورة التكاتف محليًّا ودوليًّا لدحر الإرهاب، مع ضرورة العمل الجاد على القضاء على الإرهاب وداعميه، و غلِّ يد مموليه ومحاسبتهم على دعمهم للإرهاب.

وأشاد وزير الأوقاف، بتضحيات رجال الجيش والشرطة الأبطال العظماء، مؤكدا أن يد الخسة والغدر لن تنال من عزيمة أبطال قواتنا المسلحة الشرفاء.

وأشار إلى أن هناك مليون منسي آخر على درب البطولة والفداء، فجيل العاشر من رمضان قد عاد لدحر الإرهاب، مشيرا إلى أن دعم هؤلاء الأبطال والوقوف خلفهم بكل قوة واجب الوقت دينيَّا و وطنيَّا.

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