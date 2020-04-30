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السيسي ينعي شهداء سيناء: قوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن

10:30 م الخميس 30 أبريل 2020
السيسي ينعي شهداء سيناء: قوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة، حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كان المتحدث العسكري للقوات المسلحة أعلن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة اليوم بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.​

السيسي شهداء سيناء مدينة بئر العبد فيسبوك

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