مجلس المطارات و"الإياتا" يدعوان لإغاثة مالية لحماية 10.5 مليون وظيفة

كتب- محمد عبيد:

دعا مجلس المطارات الدولي (ACI) العالمي، والاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا"، اليوم الخميس، الحكومات إلى منح إغاثات مالية سريعة لمساعدة المطارات وشركات الطيران خلال أزمة انتشار فيروس "كورونا" غير المسبوقة، والتي تهدد بفقدان وظائف 10.5 مليون شخص يعملون في المطارات وشركات الطيران في العالم، بالإضافة إلى ملايين الوظائف التي تترتب على صناعة النقل الجوي بطريق غير مباشرة مثل السياحة، كما تدعم المطارات وشركات الطيران 2.7 تريليون دولار في النشاط الاقتصادي العالمي.

وطالب مجلس المطارات الدولي و"الاياتا" في بيان، الخميس، إلى دعم للقطاع مثل توفير الإعفاء الضريبي، بما في ذلك تخفيف ضرائب الرواتب والشركات ورسوم الامتياز أو الدخول الحكومية الأخرى من الصناعة مثل القروض أو ضمانات القروض أو الدعم المباشر للحفاظ على السيولة المالية لشركات الطيران.

وأضاف الاجتماع، أن الآثار الاقتصادية اللازمة على جميع المشاركين في صناعة النقل الجوي العالمي شديدة للغاية، بسبب توقف الحركة الجوية وتراجع الطلب على السفر إلى مستويات غير مسبوقة، أدت إلى انخفاضات الإيرادات بما يفوق قدرة أي شركة، وما زالت المطارات وشركات الطيران تواجه أزمة سيولة مالية كبيرة.