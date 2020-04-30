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حياة المنسي.. 11 صورة حصرية للشهيد البطل لم ترها من قبل (المرحلة الابتدائية)

10:00 م الخميس 30 أبريل 2020
حياة المنسي.. 11 صورة حصرية للشهيد البطل لم ترها من قبل (المرحلة الابتدائية)

الشهيد أحمد المنسي

كتب- محمد سامي:

ينفرد "مصراوي" بنشر 11 صورة لحياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 بشمال سيناء، الذي استشهد في هجوم إرهابي عام 2017.

وتظهر الصورة الأولى، أحمد المنسي أثناء إجراء موضوع صحفي، لصحيفة المدرسة، مع مدير إدارة منيا القمح التعليمية لمجلة المدرسة عام 1988.

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كما تظهر الصورة الثانية الشهيد أحمد المنسي، أثناء رحلة مدرسية سنة ١٩٨٨، وتحديدا في الفيوم.

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وتكشف الصورة الثالثة أبعادا أخرى من الرحلة المدرسية، ويظهر فيها المنسي مع بعض من أصدقائه- يحمل (زمزية).

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أما الصورة الرابعة، فهي للشهيد أحمد المنسي ومدير التعليم الإبتدائي وحسام البكري- معلم المنسي- أثناء إحدى الفاعليات الثقافية.

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وتكشف الصورة الخامسة، جانبا آخر من حياة المنسي أثناء فترة الابتدائية، وهي صورة لـ أحمد المنسي وشقيقه ومعلمه حسام البكري ومجموعه من التلاميذ في اليوم الرياضي.

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ويظهر المنسي في الصورة السادسة مع إحدى قيادات التعليم في محافظة الشرقية في إحدى الفاعليات.

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ويظهر أحمد المنسي مع مدير إدارة الشئون المالية بتعليم منيا القمح في الصورة التالية.

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وسجل المنسي حضورا بازرا في لوحة شرف المدرسة أثناء المرحلة الابتدائية، أسرة الصحافة، وتحديدا في الصف الخامس الابتدائي (1/5)

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وكونه أحد أعضاء أسرة الصحافة، تظهر الصورة التالية الحوار الصحفي الذي أجراه في مع مدير التعليم الإبتدائي.

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وتظهر الصورة الأخيرة الدكتور صابر المنسي مع أولاده (أحمد ورضا ومحمد) - من اليسار.

صورة 11

أحمد المنسي شمال سيناء هجوم إرهابي

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