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"صناعة النواب" تتابع إجراءات ترفيق التجمعات الصناعية

06:59 م الخميس 30 أبريل 2020
"صناعة النواب" تتابع إجراءات ترفيق التجمعات الصناعية

المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النو

كتب- أحمد علي:

أعلن محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستدرس ما جاء فى بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أمام مجلس النواب باستهداف توجيه استثمارات عامة بـ 5.9 مليار جنيه لوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ العديد من المشروعات وذلك في بيانها عن خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2020 2021.

وأيّد "عامر"، في بيان اليوم الخميس، اتجاه الحكومة لاستكمال أعمال ترفيق 13 تجمعًا صناعيًا بمختلف المحافظات بمبلغ 5 مليار جنيه وطرح مساحات مرفقة فى حدود 10 ملايين متر مربع مطالبا بضرورة ان تعلن الحكومة عن البرامج والتوقيتات الزمنية للانتهاء من ترفيق هذه التجمعات، مشيدًا بإعلان الحكومة إنشاء 5 حاضنات تكنولوجية للمشروعات الصغيرة واستكمال التوسع فى إقامة مراكز التدريب المطورة بتدشين 8 مراكز ليرتفع عدد المستفيدين في منظومة التدريب الصناعي لـ 36.5 ألف متدرب.

محمد فرج عامر مجلس النواب هالة السعيد التجمعات الصناعية

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