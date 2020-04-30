برلماني يشيد بخفض أسعار الفائدة على قروض السياحة

كتب- أحمد علي:

أعلنت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تأييدها لقرار البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لقطاع السياحة في إطار مبادرته لدعم السياحة بنسبة تبلغ 3%، لتصبح 5% بدلا من 8%.

وأشاد النائب عمرو صدقي رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية اليوم، بهذا الاتجاه من البنك المركزي حتى تكون لدى قطاع السياحة القدرة على مواجهة التداعيات السلبية والكبيرة لفيروس كورونا على هذا القطاع الذي يستحق أن نسانده جميعًا ليستعيد عافيته فيما بعد فيروس كورونا".

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي بشأن تخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لقطاع السياحة كان مطلبًا لجميع الزملاء الأعضاء باللجنة.

ووجه النائب عمرو صدقي، التحية للبنك المركزى ومحافظه طارق عامر، الذي قدم العديد من المبادرات الإيجابية، لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بالدولة وفي مقدمتها قطاع السياحة، مطالبًا من جميع المنتمين لقطاع السياحة استغلال هذه المبادرة افضل استغلال لصالح القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قرر مسبقا، إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وقرر إضافة بند لمبادرة دعم قطاع السياحة، بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية لشركات السياحة تسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر، تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد، وذلك لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.