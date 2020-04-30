استمرار الجسر الجوي لمصر للطيران لعودة العالقين بالخارج

كتب - محمد عبيد:

واصلت شركة مصر للطيران تسيير جسرها الجوي، لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي من الدولة لمنع تسلل الفيروس عبر المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدني ، إن الشركة مستمرة في تسيير الرحلات الجوية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وتقلع جميع الرحلات من مطار القاهرة الدولي، وتعود إلى مطار مرسى علم، ويتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحي في أحد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت المصادر على استمرار كل من الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو في تعقيم طائراتها خاصة التي تقوم برحلات استثنائية لإجلاء الرعايا المصريين، بالتعاون مع فرق الطب الوقائى التابعة لمصر للطيران، حيث تشمل الإجراءات تعقيم قمرات القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياة ومخازن الطائرات بالإضافة إلى الجسم الخارجى للطائرات، وذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية من الفيروس والتعامل مع أي تداعيات محتملة لهذا الوباء.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.