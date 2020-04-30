غرفة السياحة تطلق مجموعة دورات تدريبية للعاملين بالشركات "أونلاين"

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت غرفة شركات السياحة، برنامجا شاملًا لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين في شركات السياحة بعدة مجالات، يتم تنفيذ كافة تلك البرامج عبر الإنترنت حرصًا على سلامة المشتركين بتلك الدورات.

وبحسب بيان الغرفة اليوم، جاء هذا القرار في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر رئيس المجلس، حيث تم الاتفاق على الاستعانة بخبراء متميزون لتنفيذ تلك الدورات وتوفير كافة السبل لضمان نجاحها وتحقيق أقصي استفادة منها.

وقال حسام الشاعر، إن هذا القرار جاء نظرًا للظروف التي يمر بها العالم حاليًا، ورغبة مجلس إدارة الغرفة في عدم توقف قاطرة التدريب ومواكبة للتطور التكنولوجي العالمي وللحفاظ على المستوى المتميز للعاملين بشركات السياحة، مؤكدًا أن الدورات سيتم تنفيذها مجانًا لجميع العاملين الحاملين لكارانيه غرفة الشركات.

وأضاف، أن قرار تنفيذ تلك الدورات إلكترونيًا ليس مستحدثًا بالغرفة نتيجة التطورات الحالية، إنما يأتي استكمالًا لخطة علمية بدأ المجلس تنفيذها بالفعل فور توليه المسئولية للتطوير الإلكتروني الشامل بالغرفة وتحقيق عدة إنجازات في هذا المجال وصلت حاليا إلى إنجاز كافة معاملات الشركات وموظفيها مع الغرفة إلكترونيًا عن طريق موقعها الإلكتروني ودون الحاجة لحضور الموظفين لمقر الغرفة.

وأشار "الشاعر"، إلى أن هناك ترحيبًا كبيرًا بتلك الإنجازات الإلكترونية التي ساهمت في توفير الجهد والمال والوقت، مؤكدًا أن الغرفة أصبحت تمتلك حاليًا بنية تحتية إلكترونية قوية للغاية ومواكبة لأحدث النظم العالمية في هذا المجال.

وأقر مجلس إدارة غرفة السياحة، مجموعة من البرامج التي سيتم الإعلان عنها للشركات وسيتم تنفيذها جميعا أونلاين عبر برنامج Zoom Meeting.

وأوضح "الشاعر"، أن لجنة التدريب وبالتنسيق مع مجلس الادارة حددت عدة موضوعات متنوعة لتلك الدورات التدريبية لضمان استمرار الكفاءة وجودة العمل بشركات السياحة ومواجهة حالة الركود الشامل بسبب الظروف الحالية.

وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة أن تلك الدورات تسعى أيضا لتجهيز موظفي الشركات وبنفس الكفاءة لعودة السياحة في أي وقت بعد زوال الظروف الحالية لوقفها.

وتابع: "أعلنت الغرفة بالفعل على موقعها الإلكتروني عن بدء الحجز لتلك الدورات التدريبية والتي ستبدأ يوم ٤ مايو الأسبوع المقبل بدورة خدمة العملاء وتحديد توقيتات الدورة وآلية الحجز بها أون لاين وشروط الالتحاق بالدورة وأولوية الحجز طبقا لأسبقية التسجيل".