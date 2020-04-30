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وزير التنمية المحلية: إزالة أكثر من 3 آلاف حالة تعد على أملاك الدولة

04:44 م الخميس 30 أبريل 2020
وزير التنمية المحلية: إزالة أكثر من 3 آلاف حالة تعد على أملاك الدولة

ازالة تعديات

كتب - محمود مصطفى:

عقد مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه اليوم، عبر تنقية فيديو كونفرانس.

وعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً حول إجمالي ما تم إزالته من تعديات تتعلق بمخالفات البناء، والمخالفات الزراعية على مستوى المحافظات خلال الفترة من 25 مارس حتى 29 أبريل الجارى، مشيراً إلى أن بعض المحافظات شهدت تنفيذ إزالة 100‎%‎ من المخالفات.

وأوضح أن عدد مخالفات البناء التى تم إزالتها وتتعلق بأملاك الدولة وصلت إلى 3356 حالة، بمساحة إجمالية تبلغ 4054754م2، فيما وصلت عدد الإزالات لمخالفات البناء للأملاك الخاصة إلى 3942 حالة، بمساحة 472727م2.

وأضاف الوزير أن عدد التعديات التى تم إزالتها وتتعلق بالمخالفات الزراعية والخاصة بأملاك الدولة بلغت 758 حالة، بمساحة تقدر بـ 7389 فداناً، و 279 قيراطاً، وبلغت عدد الإزالات للمخالفات الزراعية على الاملاك الخاصة 8742 حالة، بمساحة 1887 فداناً، و 1075 قيراطاً.

ازالة تعديات مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مجلس المحافظين التنمية المحلية

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