مدبولي للمحافظين: هذه المحال ضمن الفئات المستثناة من الحظر في رمضان

كتب - محمد غايات:

عقد مجلس المحافظين، اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وتقدم رئيس الوزراء للمحافظين بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مؤكداً أن لقاءه بهم اليوم يستهدف معرفة المو قف على الأرض فيما يخص توافر الخدمات والمستلزمات الطبية، وتوافر السلع الغذائية الأساسية، وموقف التعامل مع مخالفات البناء، وإجراءات صرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة.

وفيما يتعلق بالتصدي لمخالفات البناء، أكد رئيس الوزراء على ضرورة ألا تقتصر الإزالة على هدم عمود أو اثنين بالمبنى المخالف، وإنما تسويته بالأرض، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه من واقع خبرته الهندسية فإن المباني يُمكن إعادة إصلاحها إذا لم يتم هدمها بالكامل، مشيراً إلى ضرورة استمرار العمل بقوة في هذا الملف، في ظل دعم القيادة السياسية والمتابعة الشديدة لتلك الجُهود، للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه إستغلال هذه الفترة بهدف تحقيق مكاسب، ظناً بأن الدولة منشغلة بقضايا أخرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجانب الآخر الذي يتطلب التشديد، هو التعامل خلال فترات حظر التجوال، مؤكداً على ضرورة عدم التهاون خلال فترات ما بعد ساعات الحظر، بالتعاون مديري الأمن.

ولفت مدبولي إلى أهمية التركيز أيضاً على فترات قبل الحظر، مؤكداً أن تقديرات الحكومة تشير إلى أن الارتفاع الذي تشهده حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الآونة، كان بسبب الزحام الذي شهدته فترة ما قبل شهر رمضان، حيثُ كان هناك تكدس كبير في الأسواق والمحال، أدى الى إنتشار المرض وظهور حالات أكثر.

وفي ختام كلمته، تطرق رئيس الوزراء إلى إيضاح نقطة هامة تتعلق بالقرارات التي تم اتخاذها مؤخراً، بخصوص فتح المحال، لافتاً إلى شكوى عدد من محال الحلويات، من إغلاقها في عدد من المحافظات، موضحأً أن تلك المحال ضمن محال بيع المواد الغذائية، وينطبق عليها الاستثناء والاستمرار في العمل خاصة خلال شهر رمضان.