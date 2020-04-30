بتكلفة 21 مليار جنيه.. التموين تبحث إنشاء 7 مخازن عملاقة للسلع الاستراتيجية

كتب- محمد سامي:

عقدت اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لإعداد ومراجعة اشتراطات ومواصفات المخازن الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 7 محافظات تشمل (الجيزة- بني سويف- قنا- القليوبية- الغربية- الإسماعيلية– البحيرة)، بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزاة التموين، واللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وأحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ومحمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نائبا عن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أشرف عفيفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، وأحمد العطيفي، مستشار شركة إجيليتي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات.

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، بأنه تم الاتفاق على الانتهاء من دراسة ومراجعة النسخة المبدئية من المواصفات الفنية للمخازن الاستراتيجية العملاقة حتى يوم 6 مايو 2020، حيث تعكف اللجنة حاليًا على تحديد المواصفات الفنية النهائية لإنشاء وتشغيل المخازن الاستراتيجية؛ لتخزين السلع الأساسية "22 سلعة" على شكل منتج نهائي قابل للتوزيع.

ومن المقرر إنشاء 7 مخازن استراتيجية في 7 محافظات على مساحة تتراوح بين 60 فدانًا إلى 100 فدان وباستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه لكل مخزن، مع مراعاة اشتراطات السلامة المهنية، وأساليب التداول المناسبة داخل المخازن وكذلك المواصفات الفنية التي تتعلق بمواصفة الصنف المراد تخزينه.

وأضاف عشماوي: تجري مراجعة المواصفات الفنية للمخازن بعد الاطلاع على معايير واشتراطات المخازن في العديد من الدول، خاصة وأنها المرة الأولى في مصر لإنشاء مخازن ذات مواصفات فنية وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية وطبقا لتصنيفات السلع الأساسية التى سيتم تخزينها، مثل: مواصفات التخزين المبرد للفواكة والخضروات ومواصفات ثلاجات التجميد لتخزين الأسماك ومواصفات ثلاجات اللحوم والدواجن ومعايير تخزين الحبوب والبقوليات.

وبمجرد الانتهاء من مراجعة اشتراطات ومواصفات المخازن الاستراتيجية سيتم طرحها على كبار المستثمرين والشركات العالمية المتخصصة، وتبلغ فترة تنفيذ المشروع من 2 إلى 3 سنوات.