برلماني يطالب باحتساب مدة رحلة عودة العالقين بالخارج ضمن فترة الحجر الصحي

كتب- أحمد علي:



تقدم النائب بسام فليفل، باقتراح برغبة، بشأن عودة المصريين العالقين في الخارج على متن سفن، على أن يتم احتساب مدة الرحلة ضمن مدة الحجر الصحي للعائدين.



وأكد فليفل، في مقترحه، أنه يأتي في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين والتخفيف عن الدولة، حيث تبذل الدولة جهودا كبيرة من أجل عودة المصريين العالقين، ولابد من طرح أفكار لمساندة ودعم هذه الجهود المبذولة وضمان عودة كافة المصريين العالقين بالخارج.



وأوضح أنه سيتم تزويد هذه السفن بكافة الأطقم الطبية اللازمة، ويتم معاملة جميع المصريين العائدين بمجرد ركوبهم السفينة من المدة الزمنية للحجر الصحي، وفي حالة وصول الرحلة قبل انتهاء مدة الحجر يتم توزيع المواطنين على أماكن حجر كل مواطن في محافظته، ليستكمل ما يتبقى من المدة الزمنية، وبعدها يعود لمنزله.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عودة جميع المصريين العالقين بالخارج تتطلب مبالغ مالية كبيرة، والجهود المبذولة على أرض الواقع تعكس اهتمام الدولة بالمواطن، فمنذ بداية الأزمة وهناك العديد من الجهود لعودة كل المصريين العالقين، وهذا المقترح من شأنه تخفيف الضغط خاصة وأن العزل في السفن سيخضع لكافة الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة في مختلف مستشفيات العزل.

