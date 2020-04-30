من بينها تخصيص أراضي للمنفعة العامة.. السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

القاهرة- أ ش أ:



أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2020 بتخصيص قطعتي أرض بمساحات مختلفة بناحيتي محافظتي أسوان والفيوم لاستخدامها كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين.

كما أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 154 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 20.4 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز جهينة بمحافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة.

وأصدر الرئيس السيسي أيضًا القرار رقم 155 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية المركز السياحي بأبوالمخادج بجهة جنوب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

كما أصدر الرئيس القرار رقم 156 لسنة 2020 بإعادة تخصيص 20.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في إقامة محطة بحثية.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.​