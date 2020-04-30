تعليم النواب تبحث جهود الدولة والبحث العلمي في مواجهة كورونا الاثنين المقبل

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا الاثنين المُقبل لمناقشة جهود الدولة والبحث العلمي في مواجهة فيروس كورونا بشكل خاص والفيروسات والأوبئة بشكل عام، لافتا إلى أن أكاديمية البحث العلمي وإدارة براءات الاختراع ستكون على رأس الحضور.

وسأل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن مصير استمرارية عملية التطوير، قائلا: هل التطوير مرتبط بالتمويل القادم من كوريا أم أن هناك خارطة طريق؟.

وأجابت الدكتورة منى محمد، رئيس الإدارة المركزية لبراءات الاختراع، مؤكدة أن هناك استراتيجية لتطوير المكتب، وأنه تم إنفاق أكثر من 15 مليون جنيه لتطوير المكتب ومده بالأجهزة والمُعدات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المُتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري، المُوقعة في القاهرة بتاريخ 5 يناير 2020، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة.

ويهدف القرار لتحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسي لمكتب براءات الاختراع المصري وذلك من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت، وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة وإنشاء بوابة خدمات إلكترونية للجمهور، ووضع برنامج لتنمية القدرات من خلال إيفاد خبراء كوريين لمكتب براءات الاختراع المصري، وتدريب مسؤولي مكتب براءات الاختراع المصري في جمهورية كوريا.