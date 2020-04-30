فجر اليوم.. مطار "مرسى علم" يستقبل رحلة استثنائية قادمة من جنوب أفريقيا

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار مرسي علم الدولي فجر اليوم الخميس، رحلة استثنائية سيرتها شركة مصر للطيران، لإعادة نحو 75 راكبًا مصريًا من العالقين في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالطيران المدني: تصل رحلة مصر للطيران رقم 840 الاستثنائية القادمة من جوهانسبرج بجنوب أفريقيا إلى مدينة مرسي علم في الخامسة من فجر اليوم الخميس، وتم تخصيص حجر صحي هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الطيران المدني أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى مايو المقبل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.