أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

​رئيس جامعة زويل يحدد موعد الانتهاء من إنتاج أجهزة مصرية للتنفس الصناعي

11:46 م الجمعة 03 أبريل 2020
​رئيس جامعة زويل يحدد موعد الانتهاء من إنتاج أجهزة مصرية للتنفس الصناعي

مدينة زويل تعلن إنتاج جهاز تنفس صناعي بتكاليف منخف

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لجامعة زويل، إن أجهزة التنفس الصناعي التي تعكف الجامعة على إنتاجها حاليًا، ستنتقل قريبًا من النموذج البحثي إلى النموذج الصناعي، كاشفًا عن أن الجامعة تسعى للانتهاء من المنتج النهائي منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضح صدقي في تصريحات هاصة لـ"مصراوي"، أن الجامعة ستتواصل مع وزارة الصحة بداية من الأسبوع المقبل، بشأن التصاريح والاختبارات اللازمة، مرجحًا أن تكون الأجهزة جاهزة للاستعمال بالمستشفيات وعربات الإسعاف المجهزة خلال ما يقرب من 4 إلى 6 أسابيع، على أن يكون لدى الدولة عدد كبير من أجهزة التنفس الصناعي، بشرط سرعة الانتهاء من كافة الموافقات المطلوبة.

وردًا على سؤال "مصراوي" بشأن موقف الجامعة وحاجتها للتبرعات من عدمها، قال صدقي، إنهم بالطبع في حاجة للتبرعات ومن يريد الدعم، سيكون من خلال رقم حساب بنكي 10001000.

وتابع صدقي أن الجامعة لديها 3 نماذج لأجهزة تنفس صناعي، منها جهاز يتم تغير القربة يمكن استعماله للمرضى المنقولين عبر الإسعاف السريع، بدلًا من التنفس اليدوي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجامعة زويل أن الجهاز الثاني خاص بمرضى الالتهاب الرئوي، في ظل وجود أجهزة معقدة تصل تكلفتها إلى 300 ألف إلى 800 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الطلبة يصممون جهاز آخر للتنفس الصناعي، يؤدي كافة المهام لمرضى الجهاز التنفسي، أسوة بالأجهزة التي تتكلف مئات الآلاف.

التنفس الصناعي شريف صدقي جامعة زويل وزارة الصحة

الخبر التالى:

10 إصابات بـ"كورونا" على الأقل بين الأطقم الطبية بمعهد الأورام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 985

    عدد المصابين

  • 216

    عدد المتعافين

  • 66

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1085989

    عدد المصابين

  • 227760

    عدد المتعافين

  • 58225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تقترب من الألف.. تصاعد وتيرة إصابات ووفيات كورونا اليومية (تفاعلي)