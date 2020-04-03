​رئيس جامعة زويل يحدد موعد الانتهاء من إنتاج أجهزة مصرية للتنفس الصناعي

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لجامعة زويل، إن أجهزة التنفس الصناعي التي تعكف الجامعة على إنتاجها حاليًا، ستنتقل قريبًا من النموذج البحثي إلى النموذج الصناعي، كاشفًا عن أن الجامعة تسعى للانتهاء من المنتج النهائي منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضح صدقي في تصريحات هاصة لـ"مصراوي"، أن الجامعة ستتواصل مع وزارة الصحة بداية من الأسبوع المقبل، بشأن التصاريح والاختبارات اللازمة، مرجحًا أن تكون الأجهزة جاهزة للاستعمال بالمستشفيات وعربات الإسعاف المجهزة خلال ما يقرب من 4 إلى 6 أسابيع، على أن يكون لدى الدولة عدد كبير من أجهزة التنفس الصناعي، بشرط سرعة الانتهاء من كافة الموافقات المطلوبة.

وردًا على سؤال "مصراوي" بشأن موقف الجامعة وحاجتها للتبرعات من عدمها، قال صدقي، إنهم بالطبع في حاجة للتبرعات ومن يريد الدعم، سيكون من خلال رقم حساب بنكي 10001000.

وتابع صدقي أن الجامعة لديها 3 نماذج لأجهزة تنفس صناعي، منها جهاز يتم تغير القربة يمكن استعماله للمرضى المنقولين عبر الإسعاف السريع، بدلًا من التنفس اليدوي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجامعة زويل أن الجهاز الثاني خاص بمرضى الالتهاب الرئوي، في ظل وجود أجهزة معقدة تصل تكلفتها إلى 300 ألف إلى 800 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الطلبة يصممون جهاز آخر للتنفس الصناعي، يؤدي كافة المهام لمرضى الجهاز التنفسي، أسوة بالأجهزة التي تتكلف مئات الآلاف.