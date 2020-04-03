​وزير الإنتاج الحربي ورئيس هيئة قناة السويس يبحثان التعاون المشترك (صور)

كتب- محمد عاطف:



استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وجاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

رحب "العصار" في بداية اللقاء برئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدًا بما تشهده المنطقة الاقتصادية من نجاحات متميزة في تنفيذ مشروعاتها، كما أشاد بمساعيها لجذب المزيد من الاستثمارات بما يعزز الاقتصاد القومي للدولة، وتم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتاحة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وما يتوفر لديها من بنية تحتية، وأهم المنتجات العسكرية والمدنية لوزارة الإنتاج الحربي.

وأكد العصار أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين، كما أكد استعداد وزارة الإنتاج الحربي لتوفير كافة إمكانياتها التكنولوجية والفنية والبشرية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التي تخدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما لها من عائد اقتصادي كبير للدولة.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل فتح آفاق للتعاون في مجالات متعددة مثل (توريد ألواح الطاقة الشمسية، البوابات الأمنية وأجهزة الكشف على الحقائب، وغيرها من المجالات)، في إطار تعزيز البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

ومن جانبه استعرض المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نبذة عن الهيئة، والتي أنشئت كهيئة حكومية وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، تحت مسمى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس في ذلك الوقت، وتم تعديله عام 2015، وتعيين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015، من أجل إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس، مضيفًا أن المنطقة موزعة بين (6) موانئ بحرية و(4) مناطق صناعية.