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قصواء الخلالي: الإعلام المصري كان على قدر الحدث في تغطية أزمة كورونا

08:56 م الجمعة 03 أبريل 2020
قصواء الخلالي: الإعلام المصري كان على قدر الحدث في تغطية أزمة كورونا

قصواء الخلالي

كتب- حسن مرسي:

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، غن ثقافة الخروج من أزمة فيروس كورونا تستلزم تغيير السلوكيات الخاطئة في مجتمعاتنا، مثل تقليل الاختلاط والتجمعات والإقلاع عن عادة التدخين والانسياق وراء الشائعات.

وأضافت قصواء، خلال برنامجها "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN"، مساء اليوم الجمعة،انه على المجتع المصري أن يعي ثقافة التوفير وعدم البذخ في ظل أزمة كورونا، ولابد أن نتعامل معها بنوع من الحكمة والذكاء.

وأكدت الإعلامية، "لا تنساقوا وراء الشائعات، تثبتوا مما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي"، مؤكدة أن الإعلام المصري كان على قدر الحدث في تغطية أزمة كورونا.

قصواء الخلالي أزمة فيروس كورونا المساء مع قصواء

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