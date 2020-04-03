بالصور| "يخفف الضغط على الأطباء".. مدينة زويل تنتج جهازا مساعدا للتنفس بديلا لـ"أمبو باج"

كتب- محمد سامي:

أعلنت مدينة زويل، اليوم الجمعة، أن أساتذة وباحثون في المدينة طوروا جهازًا يُمكن استخدامه من قبل الفرق الطبية التي تواجه فيروس كورونا، ليخفض الضغط عليهم في ظل النقص العالمي بأجهزة التنفس الصناعي.

ويعمل الجهاز الجديد بديلًا لجهاز "أمبو باج" (بالون تنفس يدوي يستعمله الممرضون) في مرحلة ما قبل العناية المركزة، وبتقنيات صناعية عالية وتكلفة منخفضة.

وأكدت المدينة، في بيان لها، أنه جرى تصميم الجهاز في نموذجه الأول ليعمل في مرحلة ما قبل العناية المركزة، والتي عادة يقوم فيها أخصائي طبي باستخدام بالون تنفس صناعي يدوي، موضحة أن الجهاز يعمل آليًا.

وأضافت المدينة، أن الجهاز يوفر وقت الأخصائي الطبي لعمل إسعافات حرجة أخرى، بينما يظل المريض على الجهاز لحين نقله إلى العناية المركزة، مشيرة إلى أن فاعلية الجهاز تظهر في حالة وجود فترات انتظار طويلة لدخول العناية المركزة، وتمكن المريض من التنفس بشكل يساعد على التخفيف من حدة المعاناة البدنية والنفسية وتخفيف الضغط على الفرق الطبية.​