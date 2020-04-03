​الأوقاف تكشف حقيقة إعادة فتح المساجد وعودة صلاة الجمع والجماعة

كتب- محمود مصطفى:



قالت وزارة الأوقاف، إنه لا صحة للأخبار المتداولة حول إعادة فتح المساجد الجمعة المقبلة.



وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إشاعة مثل هذه الأخبار المفتراة إثم عظيم، ويجب محاكمة من يثبت إطلاقه أو تروجيه لها بتهمة الخيانة الوطنية، وننصح بسرعة حذفها من أي صفحات حتى لا يسهم أحد بدون قصد في دعم أصحاب النفوس المريضة من الخونة والعملاء والمأجورين أعداء الإنسانية.

وأكدت الوزارة في بيان لها الجمعة، أنها لن تقوم بإعادة فتح المساجد ما لم يتوقف تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في مصر، وبعد التشاور مع وزارة الصحة وتأكيدها عودة الحياة إلى طبيعتها التي لا يُخشى معها نقل العدوى نتيجة التجمعات العامة، مع تأكيد ضرورة تحري الدقة وعدم أخذ أية أخبار فيما يتصل بموضوع فتح المساجد أو إغلاقها إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف.