الصحة العالمية ترد على اختبار "حبس الأنفاس" لاكتشاف الإصابة بـ"كورونا"
كتب - أحمد جمعة:
قالت منظمة الصحة العالمية، إن قدرتك على حبس أنفاسك لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر دون سعال أو دون الشعور بانزعاج لا تعني أنك غير مصاب بفيروس "كورونا..كوفيد -19" أو أي مرض رئوي آخر.
وأشارت المنظمة في منشور توعوي عبر حسابها على "تويتر" اليوم الجمعة، إن الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض "كوفيد-19" تشمل السعال والإرهاق والحمى، وقد يصاب بعض الأشخاص بأنماط أكثر وخامة من المرض، مثل الالتهاب الرئوي.
وأوضحت أن أفضل طريقة لتأكيد ما إذا كنت مصابًا بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19"، هي الخضوع للفحص المختبري، متابعة: "لا يمكنك تأكيد الإصابة بتمرين تنفسي قد يُشكل خطورة عليك".
الخبر التالى:الأحد.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
865
عدد المصابين
-
201
عدد المتعافين
-
58
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1017567
عدد المصابين
-
213217
عدد المتعافين
-
53249
عدد الوفيات
إعلان