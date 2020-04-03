الصحة العالمية ترد على اختبار "حبس الأنفاس" لاكتشاف الإصابة بـ"كورونا"

كتب - أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن قدرتك على حبس أنفاسك لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر دون سعال أو دون الشعور بانزعاج لا تعني أنك غير مصاب بفيروس "كورونا..كوفيد -19" أو أي مرض رئوي آخر.

وأشارت المنظمة في منشور توعوي عبر حسابها على "تويتر" اليوم الجمعة، إن الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض "كوفيد-19" تشمل السعال والإرهاق والحمى، وقد يصاب بعض الأشخاص بأنماط أكثر وخامة من المرض، مثل الالتهاب الرئوي.

وأوضحت أن أفضل طريقة لتأكيد ما إذا كنت مصابًا بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19"، هي الخضوع للفحص المختبري، متابعة: "لا يمكنك تأكيد الإصابة بتمرين تنفسي قد يُشكل خطورة عليك".