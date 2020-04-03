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القوى العاملة تعلن إصابة أول مصري بكورونا في الكويت

02:20 م الجمعة 03 أبريل 2020
القوى العاملة تعلن إصابة أول مصري بكورونا في الكويت

القوى العاملة تعلن إصابة أول مصري بكورونا في الكوي

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، إصابة أول مصري مقيم في الكويت بكورونا، اليوم الجمعة.

وبحسب بيان اليوم، تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا من أحمد إبراهيم المستشار العمالي بالكويت، يفيد بأن وزارة الصحة الكويتية سجلت حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا لمقيم مصري، من ضمن 25 حالك جديدة ليرتفع عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 342 حالة.

ولم تذكر الوزارة مزيدًا من التفاصيل بشأن حالة الإصابة.

إصابة مصري الكويت فيروس كورونا الصحة الكويتية القوى العاملة محمد سعفان

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