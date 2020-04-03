"الري": 1567 إزالة على نهر النيل والمجاري المائية خلال مارس

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ 268 ألفا و380 إزالة لتعديات على نهر النيل نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015.

وذكرت وزارة الري - في بيان اليوم - أنه تم إزالة 1567 حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية على مدار شهر مارس الماضي، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ 412 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 416 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 739 إزالة على منافع الصرف.

من جانبه، أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن القطاع قام بتنفيذ أعمال إزالة ل 412 حالة تعد في 13 محافظة، ليصبح إجمالي الإزالات منذ 25 يناير 2015 حتى الآن 52516 إزالة ومازالت الموجة مستمرة.

بدوره، قال المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري إن القطاع قام بتنفيذ 416 إزالة في سبع محافظات ليكون إجمالي الإزالات بقطاع الري 140100 إزالة.

كما أشار المهندس خالد مدين رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت 739 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية في 11 ) محافظة، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 (75764) إزالة.

يشار إلى أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة الجسور وردم وقطع الجسور وتوصيل مواسير لصرف المخلفات . وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف.

وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.