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عبر "فيديو كونفرانس".. وزير الري يبحث الاستعداد لموسم "أقصى الاحتياجات"

12:27 م الجمعة 03 أبريل 2020
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كتب - أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحري والقبلي التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة ومدى الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات المائية القادم، وأيضا قياس الآثار المترتبة على كيفية مواجهه موجة الأمطار والسيول الأخيرة.

وأثنى عبد العاطي، على حُسن إدارة الأزمة الأخيرة خلال موجة الأمطار والسيول والتنسيق الجيد بين كافة أجهزة الوزارة من مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتجاوز تلك الموجة بأفضل صورة وتقليل الأثار المترتبة عليها.

ووجه عبدالعاطي، بدراسة تصميم محطات الرفع بحيث لا تقتصر على الزمامات الزراعية وإنما يتم الأخذ في الاعتبار أي تصرفات أخرى بخلاف الصرف الزراعي مثل الأمطار .

وفي ضوء الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات، تمت الإشارة إلى ضرورة تخفيض مناسيب المياه بالمصارف خلال موسم أقصى الاحتياجات مع التأكيد على الاستفادة من مياه المصارف بنهاياتها على البحر في زراعات الأرز أو أي استخدامات مناسبة في ظل الاستفادة بكافة الموارد المائية نظرا لمحدوديتها وكذلك التأكيد على الانتهاء من أعمال تطهيرات الترع والمصارف بشكل كلي في موعد غايته منتصف شهر أبريل أو أول مايو القادم بحد أقصى لتكون جاهزة أثناء فترة أقصى الاحتياجات، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.​

محمد عبدالعاطي وزارة الموارد المائية والري فيديو كونفرانس موجة الأمطار هيئة الصرف

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