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عزلهم داخل فندق.. طائرة المصريين العالقين في أمريكا تصل مرسى علم

11:23 ص الجمعة 03 أبريل 2020
عزلهم داخل فندق.. طائرة المصريين العالقين في أمريكا تصل مرسى علم

مطار مرسى علم


كتب - محمد عبيد:
وصلت إلى مطار مرسى علم الدولي اليوم الجمعة، طائرة إجلاء المصريين العالقين في أمريكا.

وقالت مصادر بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات الحجر الصحي لجميع العالقين القادمين من واشنطن، على أن تبدأ فترة عزلهم صحياً داخل أحد الفنادق بمدينة مرسى علم، كأحد الإجراءات الوقائية المشددة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع عدة وزارات.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن الرحلة كانت تقل 275 راكبا بينهم 18 طفلا، بخلاف طاقم الضيافة وقائد الطائرة ليصل إجمالي العدد 290 مصرياً عائدين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت مصادر بقطاع الطيران المدني، أكدت أنه في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، تقرر تحويل رحلة واشنطن للهبوط بمطار مرسى علم وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفورية فور الهبوط، ثم إنهاء إجراءات وصول الركاب ووضعهم داخل الحجر الصحي مثل ركاب رحلتين لندن وفرنسا.

وأشارت المصادر إلى التنسيق بين كل السلطات بمطار مرسى علم والجهات المشاركة لاستقبال الركاب اليوم الجمعة، والإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمني إلى أماكن إقامتهم لمدة 14 يوما.

مطار مرسى علم الحجر الصحي اجلاء المصريين

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