التنمية المحلية: تطوير منطقة الزرايب بالبراجيل خلال الفترة المقبلة

13 رضيعًا وفندق على البحر.. تفاصيل الحجر الصحي للعائدين من أمريكا

كتب - محمد نصار

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تسعى عبر وزاراتها المعنية لإيجاد حلول مستدامة وسريعة لكافة المناطق العشوائية وغير المخططة، خاصة التي يتم فيها تجميع للقمامة والمخلفات بمحافظات القاهرة الكبرى.

وقال شعراوي - في بيان اليوم الجمعة - إنه تم التواصل مع أحمد راشد محافظ الجيزة، وشحاتة المقدس نقيب الزبالين لسرعة حل مشكلة منطقة الزرايب بقرية البراجيل التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، بعد ورود شكاوى بسبب وجود كميات كبيرة من القمامة والمخلفات بالمنطقة وتربية للخنازير، مما ترتب على ذلك وجود تراكمات كبيرة للقمامة، وروائح كريهة بالمنطقة.

وأوضح شعراوي أنه تم الاتفاق على منع دخول سيارات القمامة إلى منطقة البراجيل خلال الفترة الحالية وتخصيص منطقة بديلة فى مقلب شبرامنت العمومي ليتمكن جامعوا القمامة بمنطقة البراجيل من فرز المخلفات الصلبة التى يتم تجميعها بأحياء الجيزة المختلفة وممارسة عملهم، لافتا إلى أن هذه المنطقة تعد من المناطق غير المخططة والتى سيتم خلال الفترة الجارية تطويرها وتحسين مستوى النظافة بها فى إطار خطة الدولة واهتمامها بتطوير المناطق العشوائية بكافة المحافظات.

وأكد أن المحافظة وهيئة النظافة والتجميل، تقومان بجهود متواصلة خلال الأيام الجارية بالتعاون مع شحاتة المقدس نقيب الزبالين لإزالة تراكمات القمامة الموجودة بالمنطقة، كما يقوم إبراهيم ناجى الشهابى نائب المحافظ بمتابعة الموقف بصورة دورية لرفع المخلفات.

وأضاف أن المحافظة قامت بتخصيص مساحة من الأرض فى منطقة البراجيل لهيئة النظافة والتجميل بالجيزة لإنشاء محطة مناولة جديدة بها لحل المشكلة فى مدينة أوسيم والقرى التابعة لها بصورة نهائية والحفاظ على حياة المواطنين من السكان، وسيتم مراعاة كافة المعايير والاشتراكات البيئية والصحية فى هذه المحطة وأن تكون ذات شكل حضارى وآمنة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بتعاون جامعي القمامة في تلك المنطقة والمشاركة في رفع تراكمات القمامة التي كانت موجودة، لافتا إلى أن أهالي المنطقة حرصوا أيضا على التعاون في إزالة التراكمات وتم التأكيد عليهم بالتعامل اليومي لمنع التراكمات مرة أخرى في المنطقة وصولا إلى الحلول المستدامة للمناطق العشوائية لجامعى القمامة وإدراجهم فى المنظومة الجديدة كمشروعات صغيرة ومتوسطة​