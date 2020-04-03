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هل تنقطع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع أثناء الحظر؟ الكهرباء ترد

10:52 ص الجمعة 03 أبريل 2020
هل تنقطع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع أثناء الحظر؟ الكهرباء ترد

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع حال نفاد قيمة الشحن في أوقات حظر التجوال.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع حال نفاد قيمة الشحن في أوقات حظر التجوال، مُوضحةً استمرار العدادات مسبوقة الدفع بالعمل دون انقطاع حال نفاد قيمة الشحن أثناء العطلات الرسمية، وأيضاً في الأوقات من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة صباحًا من أي يوم، وهي بذلك تشمل ساعات الحظر، وذلك منعاً لانقطاع التيار الكهربائي في هذه الأوقات.

ولفتت الوزارة إلى توفير العديد من منافذ شحن العدادات مسبوقة الدفع في كافة المحافظات، حيث يتم شحن كارت هذه العدادات عن طريق مراكز الدفع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى أفرع شركة الكهرباء، كما تقوم الوزارة خلال الفترة الحالية بتجربة تطبيق يسمح بشحن العدادات مسبوقة الدفع عن طريق الهاتف المحمول.

العدادات مسبوقة الدفع انقطاع الكهرباء حظر التجوال مجلس الوزراء

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