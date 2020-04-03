محافظ القاهرة: إنشاء محاور جديدة لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية

كتب - محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أهمية إنشاء وتطوير المحاور الرئيسية بالقاهرة لتسهيل حركة المرور بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والمحافظات المجاورة، مشيرا الى إنشاء محور يربط بين شارع جسر السويس وميدان المطرية ومحور روض الفرج وطريق بنها الحر حيث كان يعترض هذا المشروع عقار في ميدان الحلمية وتم تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع بتعويض قاطني العقار تعويضا" عادلا".

وصرح محافظ القاهرة بأنه يتم إنشاء محور أخر يربط ميدان روكسى بمصر الجديدة بميدان رمسيس لربط قلب العاصمة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتيسير حركة المرور وسهولة الانتقال بين العاصمة القديمة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتم حصر كافة العقارات التي تقع في خط سير هذا المشروع والتي بلغ عددها 24 عقارا شمل 50 أسرة و27 محلا .

ووجه محافظ القاهرة السكرتير العام المساعد بسرعة الانتهاء من تعويض الأسر المتضررة من إنشاء هذا المحور بوحدات سكنية بديلة فورا حيث تم تسكين 25 أسرة بمدينة بدر وجارى تسكين باقي الأسر التي تم حصرها.