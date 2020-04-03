"حرق جثامين واستخدام لقاح في مصر".. الحكومة ترد على 8 شائعات بشأن كورونا



كتب- محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدداً من الشائعات التي ترددت بشأن الإجراءات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد في مصر.

وقال المركز الإعلامي في بيان اليوم الجمعة، إنه لم يتم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من فيروس كورونا بمصر، وكافة الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدراً للعدوى.

وشدد المركز على عدم صحة إنهاء منظمة الصحة العالمية لعملها في مصر بزعم انتهاء الأزمة، مؤكداً أن المنظمة مستمرة في تقديم الدعم للحكومة في التصدي لفيروس كورونا، وتشيد بجهود مصر لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

وأوضح أنه لا صحة لاستخدام وزارة الصحة لقاحي "الدرن والحصبة" للوقاية من فيروس كورونا، ولا يوجد لقاح معترف به دولياً للوقاية من الإصابة بالفيروس حتى الآن.

وأضاف المركز الإعلامي أنه لا صحة لعزل أي محافظة في الجمهورية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه لا صحة لوجود عجز في المستلزمات الطبية في مستشفيات الحميات والصدر، حيث تتوفر تلك المستلزمات بشكل طبيعي بكافة المستشفيات بما فيها مستشفيات العزل الصحي، مع كامل جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

كما نفى تحويل قاعات المؤتمرات إلى مستشفيات ميدانية لاستقبال المرضى، موضحاً أن المستشفيات الحكومية كافية ومجهزة لاستقبال كافة الحالات وتقديم الخدمات الطبية لهم على مدار اليوم.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تردد عن عدم متابعة وزارة الصحة العائدين من الخارج، وأنه يتم متابعة كافة العائدين من الخارج ومخالطيهم بشكل فردي دقيق، وذلك لاكتشاف أي حالة مشتبه بإصابتها، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة بشأنها.

وكشف أنه لا يتم حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا، مضيفاً أن جميع المتوفين جراء الإصابة بالفيروس يتم دفنهم مع اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.