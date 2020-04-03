استعدادًا لرمضان.. "الكهرباء" تعلن قرب الانتهاء من أعمال صيانة المحطات

كتب - محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الوزارة بدأت في أعمال الصيانة لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء منذ أكتوبر الماضي، وذلك فى ضوء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان وفصل الصيف المقبل لمنع حدوث أي انقطاعات فيه.

وأكد المصدر، لمصراوي، أنه تم الانتهاء من معظم الأعمال قبل حلول شهر رمضان، الذي يشهد زيادة في الاستهلاك، نظرًا لبعض الاحتفالات وزيادة عدد المحلات وتشغيل المطاعم والكافتيريات بصورة أكبر.

وأضاف المصدر، أن الوزارة قامت بصيانة أغلب محطاتها ومشروعاتها، لافتًا إلى النجاح في تقليل مدة برنامج الصيانة السنوي للمحطات لينتهي خلال أيام قبل بدء الصيف.

وأوضح، أن الشركات قامت بإجراء أعمال الصيانة لأكثر من 180 وحدة لتوليد الطاقة بإجمالى نحو 55 ألف ميجاوات، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد على رفع كفاءة المحطات القائمة عن طريق الالتزام بتعليمات الشركات المصنعة، فيما يخص التشغيل والصيانة، مع دراسة جدوى إعادة تأهيل المحطات ذات الكفاءة المتدنية، مقارنة بإحلالها بأخرى جديدة.

وأشار إلى أنه في الصيف المقبل لن يكون لدى "الكهرباء" طوارئ بشركات الإنتاج والتوزيع، موضحًا أن لديها القدرات الكافية لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء ومواجهة ارتفاع الأحمال، كما تمتلك فائضا من الطاقة يصل لنحو 20 ألف ميجاوات.

وتضم قائمة الوحدات التي خضعت للصيانة محطات الكريمات البخارية، وعتاقة، والشباب، والمحمودية وجنوب القاهرة، والنوبارية، وطلخا، ونجع حمادى، وإسنا، وبورسعيد، ودمنهور البخارية، ودمياط الجديدة، وشبرا الخيمة، والتبين، ووادي حوف وبنها وغيرها من الوحدات.​